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شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يمنح لاعبيه إجازة 10 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، بمنح لاعبو ذئاب الجبل أجازة لمدة 10 أيام، وذلك بعد انتهاء الفريق من مسابقة الدوري العام .
ويعود ذئاب الجبل إلى التدريبات بعد فترة الراحة بمقر المقاولون العرب في الجبل الأخضر قبل خوض معسكر خارجي، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر.
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام في الموسم الجاري برصيد 48 نقطة، وكان فريق ذذئاب الجبل قد خسر في المباراة الأخيرة بالدوري أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدوري .
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