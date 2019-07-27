شريف إكرامى فى راحة من التدريبات...

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وخضع شريف إكرامي لجراحة في الركبة بألمانيا، واطمأن على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذي أجرى له الجراحة ويخوض الحارس المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.
ووفقا للبرنامج التأهيلي يعود شريف إكرامي للمران الجماعي في فترة أقصاها أسبوعين، بعد الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.
فيما قام الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود لاعبا الفريق بأداء تدريبات منفردة في حمام السباحة، في إطار البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتقوية العضلات، وأدى ثنائي الأهلي جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، قبل استكمال البرنامج التأهيلي ببعض التدريبات في حمام السباحة بالنادي، وأجرى نيدفيد جراحة غضروف الركبة، فيما خضع محمود لجراحة الرباط الصليبي وتحسنت حالتهما في الفترة الأخيرة.
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