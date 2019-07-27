شكرا لقرائتكم رئيس سموحة يشكو أبو جبل بسبب توقيعه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكيدا لانفراد "الخليج 365" أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة إن محمد أبو جبل حارس النادى السكندرى وقع لنادى الزمالك على عقود ضمه ، جاء ذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم إن اللاعب تواجد فى مقر النادى الأبيض للتوقيع على عقود الانضمام لقلعة ميت عقبة.

وتابع رئيس سموحة عبر موقع "فيس بوك"، إن سموحة سيتقدم بشكوى ضد الزمالك الذى قام بالحصول على توقيع أبو جبل وكذلك الحارس قائلا:"اللاعب مسجل بالنادى وعقده ممتد وذللك مخالفة للوائح الدولية والمحلية وتأكيد على ضرورة الانضباط الكروى وسوف ننتظر نتيجة هذه الشكوى".

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يذكر أن الزمالك حصل على توقيع أبو جبل ومحمد عواد حارس الإسماعيلى تمهيدا لتعزيز خط حراسة المرمى فى الموسم الجديد كما تم الحصول على جهود الحارس الصاعد محمد صبحى من بتروجت.