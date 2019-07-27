شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرد على تصريحات دونجا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر فى النادى الإسماعيلى إن الاتهامات الموجهة للاعب محمود عبدالعاطي دونجا عارية تماماً عن الصحة مؤكداً أن اللاعب التزم فى فترة إعداد الدراويش وطلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وهو الأمر الذى نفذته إدارة الإسماعيلى ولكن النادى فوجىء بإنقطاع دونجا عن التدريبات بمجرد إستلام مستحقاته المالية ، رافضاً تصريحات اللاعب وإتهامه للمسئولين بالباطل واللعب على وتر الجماهير .

وجاءت تصريحات دونجا الأخيرة اتهم فيها مسئولى الدراويش بالتباطؤ في تنفيذ بند البيع النهائي بعقده .

وقال نفس المصدر إذا كان دونجا يريد الرحيل عن الاسماعيلى والتراجع عن تفعيل عقده الجديد فإن مسئولى النادى سيرحبون بهذا القرار شريطة ألا يتهم النادى ومسئوليه بإتهامات باطلة من شأنها هدم استقرار الفريق وزعزعة ثقة الجماهير فى الادارة.

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وكان دونجا قد أعلن أنه تدرب مع الإسماعيلى عشرة ايام رغم ان لن يشارك بالمباراة الاخيرة بالدوري امام الزمالك لإثبات حسن نيته و تمسكه بالفريق بالإضافة إلى توقيعه على عقود الموافقة لتنفيذ بند البيع النهائي .

و كان دونجا قد انتقل للإسماعيلي على سبيل الاعارة قادما من الزمالك مع وجود بند البيع النهائي في حالة دفع الإسماعيلي مبلغ ثلاثة ملايين و نصف دون الرجوع للزمالك .

وتلقت إدارة الزمالك عروضاً للتعاقد مع دونجا من أندية المقاصة والإتحاد السكندرى إلا أن اللاعب تمسك بالاستمرار مع الاسماعيلى ، بينما ينتظر مسؤلو القلعة الصفراء حسم صفقة محمد عواد او دفع الزمالك لباقي قيمة بيع ابراهيم حسن لإنهاء ازمة دونجا قبل انتهاء المدة المتاحة لتنفيذ بند البيع.