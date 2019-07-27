شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد "التعريفة".. 50 ألف جنيه رسوم اشتراك الأندية بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كما حدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم الإشتراك فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه فى القسم الثالث و3500 للرابع. Advertisements أمام بخصوص كأس مصر، فقرر اتحاد الكرة تحديد مبلغ 5 آلاف جنيه فقط كرسم مشاركة. وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد رسوم الإشتراك قبل قيد القائمة الإضافية للاعبين، على أن يتم استبعاد أى ناد من المشاركة فى حالة عدم سداد الرسوم المقرر

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