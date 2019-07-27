شكرا لقرائتكم طلال آل الشيخ: غرامات كبيرة ستلحق الأندية التي لا تشارك بالفريق الأساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية، بأن هناك غرامات كبيرة ستفرض على الأندية التي لا تشارك بصفها الأساسي في البطولة التي ستقام القرعة الخاصة بها يوم السبت.

وخلال الاجتماع الخاص باللجنة المنظمة، أبدى جاسم محمد، نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، إعجابه بقوة البطولة مقارناً إياها بالبطولات العالمية، وقال: "أرى أنها ثالث أفضل بطولة على المستويات العالمية من ناحية الجوائز المادية".

وأضاف أحمدو ولد أمبيريك، الأمين العام للاتحاد الموريتاني لكرة القدم "من الجيد أنهم توصلوا لصيغة مختصرة موحدة تسمح للأندية المشاركة في البطولة دون أن تخل بمشاركاتها القارية. فيما امتدح محمد عاصي، أمين سر نادي العهد اللبناني مشاركة الأندية اللبنانية في بطولة تجمع الأندية العربية.

وأكد طلال آل الشيخ، مدير البطولة العربية للأندية قائلا "ستفرض غرامات كبيرة على الأندية التي لا تشرك لاعبي الفريق الأول في البطولة".