شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يسحق الريال بسبعة أهداف في كأس الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ريال مدريد خسارة قاسية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، 3-7، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "ميتلايف ستاديوم" في الكأس الدولية للأبطال.

وتقدم أتلتيكو مدريد بعد أقل من دقيقة واحدة عن طريق دييغو كوستا بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت في شباك كورتوا.

وفي الدقيقة الثامنة سجل أتلتيكو مدريد هدفا ثانيا عن طريق جواو فيلكس بعد كرة افتكها ساؤول نيغيز ليدخل منطقة الجزاء ثم يرسل كرة عرضية أنهاها الشاب البرتغالي بسهولة.

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وتمكن فريق أتلتيكو مدريد من تسجيل هدف ثالث عن طريق البديل أنخيل كوريا بعد تمريرة من كوكي في الدقيقة 19.

وسجل أتلتيكو مدريد هدفه الرابع عن طريق دييغو كوستا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 ليعود مرة أخرى ويسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل أتلتيكو مدريد هدفا سادسا عن طريق دييغو كوستا عند الدقيقة 51 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما سجل ريال مدريد أول أهدافه عن طريق ناتشو فرنانديز في الدقيقة 59.

وقام الحكم بطرد كوستا وكارفخال في الدقيقة 64 بعدما تشابكا. وعاد الريال وسجل ثاني أهدافه عن طريق كريم بنزيمة من ركلة جزاء قبل أن يسجل خافي هرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 89.