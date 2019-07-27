شكرا لقرائتكم إنييستا يتطلع لمواجهة فريقه السابق بعد رحيله بعام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد اللاعب الإسباني أندريس إنييستا، نجم نادي فيسل كوبي الياباني لكرة القدم، أن مواجهة ناديه السابق برشلونة في اللقاء الودي الذي سيجمع بين الفريقين يوم السبت سيكون شيئا مميزا، حيث إنه سيلتقي بالكثير من زملائه السابقين.

وقال إنيستا - في مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة قبل المباراة: "إنها مباراة سنحاول جميعا الاستمتاع بها، على المستوى الشخصي سيكون شيئا مميزا، مواجهة العديد من زملائي السابقين، ولكننا سنسعى للمنافسة بشكل جيد، وهو ما سيفيدنا في المستقبل".

وأضاف قائد برشلونة السابق، قائلا: "نرغب في أن نلعب بأفضل طريقة من أجل أن تستمتع الجماهير بالمباراة، أتمنى أن تكون مباراة مميزة بالنسبة لجميع الجماهير ولليابان بأكملها".

وأشار إنييستا إلى أن التحول إلى فريق كبير يتطلب وقتا ولاعبين جيدين، وأوضح قائلا: "هذا يتطلب وقتا ولاعبين مناسبين، وعلينا أن نعمل على تغيير النتائج التي نحققها الآن، وبعد ذلك يمكننا أن ندعم أنفسنا بالنتائج الجيدة التي ستمنحنا الثقة من أجل الاستمرار في التحسن".