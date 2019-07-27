NOW: القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد لقاء ناري

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني مباراة ولقاء الحسم مساء اليوم ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس العالم الكرة اليد للشباب المقام في إسبانيا لعام 2019، يأتي ذلك بعد أن تأهل إلى المربع الذهبي بالفوز على النرويج 27-29 بفارق هدفين محققا بذلك رقما قياسيا جديداً في مباريات اليوم كرة اليد والتي يتابعها عشاق الرياضة حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر حقق فوزاً تاريخيًا أمام المنتخب الفرنسي لكرة اليد في دور المجموعات بنتيجة 37 هدف مقابل 32 هدف بفارق خمسة أهداف، ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني طارق محروس إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الحاسم والتأهل للدور النهائي، وبذلك يسعى إلى استكمال النتائج المذهلة التي حققها منذ بداية البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا كرة يد

يتم نقل ماتش مصر ضد فرنسا كرة اليد على القناة الرسمية على اليوتيوب التابعة لمركز الاتحاد الدولي لكرة اليد، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية والأردن ولبنان، الخامسة بتوقيت كل من المغرب والجزائر وتونس، وسنقوم بإضافة القناة فور بدء المباراة.

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ويسعى الثلاثي محسن رمضان وسيف الدرع والحارس عبد الرحمن طه إلى تقديم كلا ما يمتلكونه من مهارات لإسعاد الجماهير المصرية في كل مكان ورفع اسم البلاد عاليًا في الوسط الرياضي.

ويقوم موقع عرب نيوز بنشر ملخص المباراة وأبرز اللمسات والأهداف فور انتهاء موعد مباراة مصر وفرنسا في اليد، فقط تابعونا على مدار الساعة لكي تعرفوا كل تلك التفاصيل، قدمنا لحضراتكم القنوات الناقلة لكاس العالم لكرة اليد للشباب 2019 مصر وفرنسا.

وقد طالبت الجماهير المصرية الجهات املهنية بضرورة الحصول على حقوق نقل تلك المواجهة الأكثر من هامة، وذلك تقديراً لجهود منتخب الشباب في تحقيق الانتصارات والحصول على العلامات كاملة منذ بداية البطولة.