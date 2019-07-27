Yalla Kora: مصر وفرنسا بث مباشر كرة يد يوتيوب مشاهدة مباراة مصر اليوم نصف نهائي شباب المونديال بدون...

مصر وفرنسا بث مباشر كرة يد بدون تقطيع مصر ضد فرنسا كره اليد اليوم يوتيوب جودة عالية كاس العالم لكرة اليد بث مباشر تعليق عربي بين سبورت، حيث يخوض المنتخب الوطني مباراة قوية في ليلة كروية يتابعها عشاق كرة القدم وعشاق كرة اليد وعشاق الكرة بشكل عام، بعد الانتصار الذي حققه الشباب أمام النرويج بفارق هدفين، ومن خلال تلك المقالة ننشر مباراة مصر وفرنسا كرة يد لايف.

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مصر وفرنسا يد كورة اون لاين، يبدأ لقاء نصف نهائي مونديال إسبانيا في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت جمهروية مصر العربية، السابعة بتوقيت الملمكة العربية السعودية، ويتم نقل اللقاء على الإنترنت فقط دون حصول أي قناة تليفزيونية على حقوق كأس العالم للشباب لكرة اليد، ولذلك فإن التعليق من المقرر أن يكون باللغة الإنجليزية أو الفرنسية egypt vs france.

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ويسعى شباب مصر إلى تحقيق حلم الوصول إلى النهائي استكمالاً لمرحلة الفوز بالعلامات الكاملة في جميع اللقاء، بعد الفوز في الدور السادس عشر أمام صريبيا والوصول إلى دور الثمانية أمام النرويج، وقد طالب المشرف العام بفريق بيراميدز أحمد حسن بضرورة الحصول على حقوق مباراة مصر و فرنسا بث مباشر بدون تقطيع، نظراً لأهمية تلك المواجهة، دعمًا لهؤلاء المكافحين في البطولة.

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