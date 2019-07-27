مباراة النصر وإشتوريل برايا اليوم السبت 27-7-2019 ودياً .. العالمي يواصل الاستعداد

يواصل نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، مبارياته الودية الحالية ضمن معسكره الاستعدادي المقام في البرتغال في الوقت الحالي، وذلك استعداداً للموسم الكروي الجديد والذي ينطلق في الأيام القليلة المقبلة، حيث أقامت إدارة العالمي معسكر استعدادي بحضور كافة اللاعبين والجهاز الفني في البرتغال عقب انتهاء الموسم الماضي.

وخاض العالمي وديتين في الفترة الماضية، وذلك ضمن معسكره المقام في البرتغال، حيث يخوض العالمي الودية الثالثة اليوم السبت، وذلك أمام نظيره نادي إشتوريل برايا الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في الدوري البرتغالي الممتاز.

ويسعى نادي النصر السعودي الأول لكرة القدم، إلى الوقوف على حالة اللاعبين الجدد والقدامي من أجل الوقوف على قائمة الفريق التي سوف تخوض مباريات الفترة المقبلة، وشهد المعسكر انضمام اللاعب عبدالرازق حمدالله، إلى الفريق بعد الإنتهاء من المشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

موعد مباراة النصر وإشتوريل برايا

مباراة النصر وإشتوريل برايا ، سوف تقام في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسوف يتم نقل المباراة عبر قناة نادي النصر السعودي على يوتيوب وعلى حساب الفريق على تويتر.