وكيل عبد الشافي يؤكد انضمامه للزمالك والإعلان بعد القمة

صرح وكيل محمد عبد الشافي “لاعب فريق أهلي جده السعودي”، محمد رضا مؤكدا انضمام اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك؛ حيث نجح الفريق الأبيض في إنهاء الاتفاق على كافة التفاصيل مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأكمل رضا عبر تصريحاته لقناة تايم سبورت مشيرا إلى الإعلان عن انضمام عبد الشافي إلى صفوف القلعة البيضاء سيتم بشكل رسمي بعد خوض الأهلي والزمالك لقاء القمة 118 المقرر له غدا الأحد في ختام منافسات الدوري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب برج العرب؛ حيث تعتبر المباراة تحصيل حاصل بعد أن توج الفريق الأحمر باللقب للمرة 41 في تاريخه بعد التغلب على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف للذئاب.

جديرا بالذكر أن عبد الشافي قام بالتوقيع للفارس الأبيض بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم كاملة، ومن المقرر الإعلان عن ذلك بشكل رسمي بعد مباراة القمة المقرر لها غدا الأحد.