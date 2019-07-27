بعد التوقيع للزمالك… سموحة يتقدم بشكوى ضد أبو جبل

صرح رئيس نادي سموحة “فرج عامر” معلنا عن توقيع حارس مرمي الفريق، محمد أبو جبل إلى نادي الزمالك؛ حيث كشفت العديد من المصادر عن تواجد حارس مرمي الفريق السكندري في مقر الفريق الأبيض من أجل التوقيع على عقود الانتقال إلى صفوف الفارس الأبيض.

وكشف رئيس سموحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” مؤكدا أن الفريق سيتقدم بشكوى ضد كل من نادي الزمالك وحارس المرمي، خاصة وأن اللاعب مرتبطا بعقد مع الفريق السكندرى ويعد أمر تعاقده مع الفريق الأبيض بمثابة مخالفة لكافة اللوائح المحلية والدولية وتشير إلى عدم الانضباط الكروي.

جديرا بالذكر أن الفارس الأبيض كان قد نجح في الحصول على توقيع حارس مرمي سموحة وحارس النادي الإسماعيلي “محمد عواد”، في إطار خطط الفريق لتدعيم حراسة المرمي خلال الموسم المقبل.