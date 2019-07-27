الزمالك يخوض المران الأخير على برج العرب لمواجهة الأهلي بالقمة 118

يواصل نادي الزمالك استعداداته ويخوض أخر تدريباته مساء اليوم السبت بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي بالقمة 118 المقرر لها غدا الأحد 28 يوليو في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتي يستضيفها ملعب برج العرب في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفارس الأبيض قد استقر على دخول معسكرا مغلقا قبل موعد مباراة القمة بيومين بملعب برج العرب، سعيا منه لتحقيق المزيد من التركيز للاعبين للفوز بالمباراة وإسعاد الجماهير، بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري العام وضياعها من الفارس الأبيض هذا الموسم.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني بجدول الترتيب بـ72 نقطة، بينما يحتل المارد الأحمر صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الفارس الأبيض بعد الفوز على المقاولون العرب في لقاء الجمعة الماضي والتتويج بالبطولة للمرة 41 في تاريخه.