الأهلي يعلن عن آخر شروطه لرحيل محمد شريف إلى بيراميدز

شهدت الفترة الاخير مفاوضات عدة من مسئولي بيراميدز للحصول على خدمات لاعب الأهلي “محمد شريف”، وبارك المارد الأحمر الصفقة ليعود من جديد ويضع شروطه لرحيل اللاعب إلى الأهرام سبورت على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد وليس بيع اللاعب بشكل نهائي.

ومن المفترض أن يرحل شريف عن الأهلي إلى صفوف بيراميدز خلال الأيام القادمة؛ حيث يتم خلال الوقت الراهن الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة برحيل اللاعب.

وكان اللاعب قد انضم إلى المارد الأحمر قادما من وادي دجلة في يناير لعام 2018 لأربعة مواسم ونصف، وتوج الفريق الأحمر ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف للذئاب، ويستعد لخوض لقاء القمة أمام الزمالك المقرر له غدا الأحد في الجولة الختامية بالبطولة.