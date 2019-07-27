موعد مباراة الأهلي والزمالك “القمة 118” بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة القمة 118 التي تجمع قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تمكن المارد الأحمر من التتويج بها بشكل رسمي وحصد اللقب للمرة 41 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على المقاولون العرب في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة الماضي وانتهى بنتيجة 3/1.

ويستعد الفريقان لخوض المباراة الختامية بالدوري العام والمقرر لها في الثامنة من مساء غدا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي يستضيفها ستاد برج العرب.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتوج بالبطولة والمحتل لصدارة الترتيب، ويليه فريق بيراميدز في المركز الثالث.

ومن المقرر أن تنقل المباراة مباشرة عبر قنوات أون سبورت والنيل الرياضية في الموعد المحدد لها.