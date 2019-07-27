“السكة الحديد” تعلن عن بدء حجز تذاكر قطارات 10 أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك

أعلنت السكة الحديد عن بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى اليوم للمدرجة بجداول التشغيل اليومية، والتي سوف تتحرك في يوم 10 أغسطس، الموافق يوم 9 ذو الحجة، ليتم طرح التذاكر قبل يوم السفر ب14 يوم.

كما أعلنت الهيئة عن طرح مقاعد للقطارات التي سوف تتحرك يوم 10 أغسطس، لتبدأ بعدها ذروة السفر للعائدين من الصعيد إلى القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك.

وقد قررت هيئة السكة الحديد أن يتم حجز خطوط الصعيد بالنسبة لرحلات الذهاب على محطات الإصدار فقط، وتخصيص 70% من مقاعد القطارات المكيفة للحجز من محطات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتوزيع باقي مقاعد القطارات المكيفة على باقي المحطات الرئيسية، ليستمر العمل بتلك التعليمات حتى أيام عيد الأضحى المبارك.

لسكة الحديد

وأكد رئيس هيئة السكك الحديد، المهندس أشرف رسلان، أنه يتم إتخاذ إجراءت لمواجهة السوق السوداء، منها طرح 20% من مقاعد القطارات عن طريق الحجز الإلكتروني، ومطاردة سماسرة التذاكر بالسوق السوداء، ومطاردة وضبط باعة التذاكر من قبل الشرطة المحلية الخاصة بنطاق المحطة، ووجود لجان تفتيش تعمل على حصار المتاجرين بالتذاكر لضمان وصول التذاكر إلى مستحقيها.