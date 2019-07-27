وليد أزارو يؤكد عدم رحيله عن الأهلي

صرح لاعب النادي الأهلي، المغربي وليد أزارو مؤكدا استمراره بين صفوف المارد الأحمر وعدم رحيله عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي، في ظل العديد من الأنباء التي تداولت مؤخرا حول تعاقد المارد الأحمر مع مهاجم جديد ورحيله عن صفوف الفريق، خاصة وأن قائمة الفريق تحتوي على 5 لاعبين أجانب خلال الوقت الراهن.

وأكمل أزارو مؤكدا عدم رحيله عن صفوف المارد الأحمر وأن سيكمل مسيرته مع الفريق خلال الموسم القادم؛ حيث يأمل في حصد المزيد من البطولات مع الفريق.

أما عن التتويج ببطولة الدوري الممتاز، فأشار المغربي إلى صعوبة البطولة ولكن بتكاتف الجماهير ولاعبي الفريق والجهاز الإدارة تتحقق الصعاب، مؤكدا أن الجميع يركز في عمله دون التركيز مع المنافسين.