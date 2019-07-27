الزمالك يخوض لقاء القمة أمام الأهلي ببرج العرب بتشكيل لقاء الإسماعيلي

كشف المدير الفني لنادي الزمالك “خالد جلال” عن تشكيل لقاء القمة 118 أمام الأهلي المقرر لها في الثامنة من مساء غدا الأحد 28 يوليو الجاري، ضمن ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، التي نجح المارد الأحمر في التتويج بها وحصد اللقب بعد الفوز في لقاء الجمعة على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف للذئاب؛ حيث من المقرر خوض اللقاء بنفس تشكيل مواجهة الإسماعيلي.

ومن المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض لقاء الأهلي بالتشكيل التالي: