الأهلي يختتم استعداداته الليلة ببرج العرب لمواجهة الزمالك غدا

يواصل النادي الأهلي استعداداته على ملعب برج العرب، في إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة المقرر لها غدا الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تمكن المارد الأحمر من التتويج به بشكل رسمي بعد أن حقق فوزا ثمينا على المقاولون العرب في لقاء الجمعة الماضي.

ويخوض لاعبو المارد الأحمر المران الأخير لهم مساء اليوم على ملعب برج العرب، ويشهد مران اليوم خطط الجهاز الفني للتغلب على الفارس الأبيض والفوز باللقاء.

ويتوج المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد للأخير، ليصبح لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك” تحصيل حاصل بعد أن نجح الفريق الأحمر في حسم اللقب لصالحه والتتويج بالبطولة.