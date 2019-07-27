الأهلي يمنح اكرامي فترة راحة لمدة أسبوعين

النادي الأهلي يمنح شريف إكرامى، حارس الفريق، راحة من التدريبات التأهيلية التي يخضع لها المارد الأحمر داخل مقر النادى بالجزيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية وحتي يتمكن من التعافي منها نهائيا.

وقد أكد مصدر انه بحسب البرنامج التأهيلي، فانه من المقرر أن يعود شريف إكرامى للمران الجماعي خلال فترة أقصاها أسبوعين، عقب الاطمئنان بشكل تام على جاهزيته.

حيث ان اكرامي يخوض حاليا المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلى، بعد ان تعرض لجراحة فى الركبة بألمانيا، وقد تم الاطمئنان على حالته خلال زيارته الأخيرة للطبيب الذي أجرى له الجراحة.

ومن جانبه قد قم الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد تدريبات منفردة بحمام السباحة،ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي لتقوية العضلات، ومن ثم في الجيم، ويذكر أن نيدفيد قد أجري جراحة غضروف الركبة،اما محمود فقد خضع لجراحة الرباط الصليبى.