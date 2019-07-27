شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة ينهى بطولة العالم بالمركز الـ13 بعد الفوز على تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره التونسى بنتيجة 3 / 1 فى ختام مبارياته لتحديد مراكز بطولة العالم المقامة فى البحرين، لينهى مشواره فى المركز الـ 13. ونجح منتخب شباب الطائرة فى الفوز على كل من، بورتريكو3 /2، وكندا 3 /1، قبل أن يهزم المغرب أمس بنفس النتيجة فى لقاءات تحديد المراكز. وشهد الدور الأول خسارة الفراعنة فى جميع لقاءاته ضمن منافسات المجموعة الثانية أمام الأرجنتين وكوبا وكوريا الجنوبية. واستعد منتخبنا الوطنى بقيادة مديره الفنى حسام عبد العزيز لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب شباب الطائرة ينهى بطولة العالم بالمركز الـ13 بعد الفوز على تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.