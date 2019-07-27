شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد لـ"الخليج 365".. المجرى فرانس كاراكو حكماً لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إسناد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدورى الممتاز غداً إلى طاقم حكام من المجر.

ويتكون طاقم حكام القمة من فرانس كاراكو حكم ساحة، ويعاونه كل من اشتفيان اولبرت وبولاش بوزاش مساعدين، وأدام فوركش حكما رابعا.

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وكان الخليج 365 كشف فى وقت سابق أن اتحاد الكرة توصل لاتفاق مع طاقم حكام مجرى لإدارة القمة، على أن يصل الطاقم مساء اليوم إلى مطار القاهرة، على أن يتوجه غدا الى الاسكندرية لإدارة المباراة التى تقام باستاد برج العرب وبدون جمهور، حيث اكتفى اتحاد الكرة بحضور 30 فردا من الناديين.

وكانت لجنة الحكام خاطبت ثمانى دول واتحادات أوروبية لإرسال حكام أجانب للقمة، إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها فى معسكرات إعداد الموسم الجديد.