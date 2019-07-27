شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب إجازة 10 أيام قبل بداية فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبى ذئاب الجبل إجازة لمدة 10 أيام بعد انتهاء الفريق من مسابقة الدورى الممتاز.

ويعود ذئاب الجبل للتدريبات بعد فترة الراحة بمقر المقاولون العرب فى الجبل الأخضر قبل خوض معسكر خارجى، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذى ينطلق فى 19 سبتمبر.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدورى العام فى الموسم الجارى برصيد 48 نقطة، وكان فريق ذئاب الجبل قد خسر فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام النادي الأهلي بنتيجة 3/1، ليتوج المارد الأحمر عقب المباراة بطلاً للدورى العام.