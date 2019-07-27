شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج شباب اليد قبل مواجهة فرنسا فى مونديال إسبانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب اليد مواجهة مهمة، فى السادسة مساء اليوم السبت، أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا.

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ويتضمن برنامج شباب اليد اليوم تناول الإفطار، يعقبه مران خفيف لمدة 30 دقيقة فى الجيم، ومحاضرة فيديو فى الحادية عشرة، على أن يتناولوا الغداء فى الواحدة ظهرا قبل الخلود إلى راحة حتى الثالثة عصرا.

تأهل منتخب شباب اليد إلى نصف النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى دور الثمانية، كما تأهل منتخب شباب اليد إلى دور ربع النهائى بألفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 ثم تخطى المنتخب الوطنى نظيره منتخب النرويج وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق ألفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة ألفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32.