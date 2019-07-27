س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قرعة البطولة العربية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى قرعة البطولة العربية التى تجرى اليوم مراسمها اليوم، تحت مسمى "كأس محمد السادس للأندية العربية" بمشاركة ناديى الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، بالعاصمة المغربية "الرباط".

متى تنطلق البطولة العربية؟

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين لإقامة مباريات الدور الأول، بينما تقام مباريات دور الـ 16 خلال الفترة من 18 – 30 أكتوبر المقبل.

كما حدد الاتحاد العربى لكرة القدم الفترة من 13 ديسمبر 2019 وحتى يناير 2020 لمباريات الدور ربع النهائى، فيما تلعب مباريات نصف النهائي فى الفترة من 5 فبراير وحتى نهاية مارس 2020 والنهائى أحد أيام 18،17،16 أبريل المقبل على ملعب الأمير "مولاي محمد" بالعاصمة المغربية الرباط.

​ما الفرق المشاركة فى البطولة ؟

ويشارك فى بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أندية، النجم الساحلي والترجى (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B)، حيث سيتم لاحقاً الإعلان عن الأندية التي ستلعب هذه التصفيات.

ماذا قدم الإسماعيلى والاتحاد قبل انطلاق البطولة العربية؟

وأنهى النادى الإسماعيلى الموسم الجارى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، حصدها الدراويش من 10 انتصارات، 13 تعادلا، فيما تلقى أبناء القلعة الصفراء الهزيمة فى 11 لقاء آخر.

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أما الاتحاد السكندري فأنهى الموسم الجاري بالدورى العام فى المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، حصدها زعيم الثغر من 9 انتصارات و12 تعادل، فيما تلقى الفريق السكندري 13 هزيمة .

من هو بطل النسخة الأخيرة من البطولة العربية؟

النجم الساحلي التونسي هو بطل النسخة الماضية التى أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودى بنتيجة 2-1 فى المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

وما هى قيمة المكافآت المادية للبطولة؟

يحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ 6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.