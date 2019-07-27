شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رغم التتويج بالدورى.. الأهلى لم يفز على الزمالك منذ 566 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المصرية مباراة القمة 118 بين الأهلى والزمالك، التى ستقام فى الثامنة مساء غد الأحد، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى الممتاز، الذى انتهى بتتويج الأحمر باللقب رسميًا بعدما نجح فى تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 77 نقطة، متفوقًا على الأبيض الذى احتل المركز الثانى برصيد 72 نقطة. على الرغم من عدم تأثير نتيجة مباراة القمة فى ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم إلا أن جماهير كلا الناديين تعتبر هذه المباراة بطولة خاصة، ويسعى الزمالك لتحقيق انتصار يُعوض جماهيره عن ضياع الدورى الذى كان يتصدره لأسابيع كثيرة، ويحرم الأحمر من لذة الاحتفال بالتتويج بالهزيمة من المنافس التقليدى. ويستعرض ”الخليج 365” دوافع الأهلى لتحقيق الفوز على الزمالك فى القمة 118 بعد تتويجه باللقب رقم 41 فى تاريخه بالدورى الممتاز. - تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك

- تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك واجه الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى 117 مباراة بالدورى الممتاز حتى الآن، حقق الأحمر الفوز فى 51 مباراة مقابل 34 انتصارا للأبيض، فيما تعادلا فى 38 مباراة، من بينها 21 سلبى، فيما سجل المارد الأحمر 145 هدفًا مقابل 100 هدف أحرزها الفارس الأبيض فى مباريات القمة، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 43 مباراة مقابل 26 "كلين شيت" للزمالك.



- الأهلى لم يفز على الزمالك منذ 566 يومًا - الأهلى لم يفز على الزمالك منذ 566 يومًا

يرغب الأهلى فى ختام تتويجه بالدورى هذا الموسم بالفوز على الزمالك، خاصة أن الأحمر لم يحقق الفوز على الزمالك منذ مباراة الدور الأول موسم 2017 – 2018، والتى أقيمت يوم 8 يناير 2018، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

Advertisements

فاز الزمالك على الأهلى فى مباراة الدور الثانى التى أقيمت فى ختام مسابقة الدورى الموسم الماضى، والتى توج به الأحمر للمرة 40 فى تاريخه، وأقيمت يوم 26 أبريل 2018، أى منذ 338 يومًا، وحقق الفارس الأبيض الفوز بهدفين مقابل هدف، وهو ما يسعى الزمالك لتكراره هذا الموسم لحرمان جماهير الأهلى من الاحتفال بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى.

وأخيرًا انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والزمالك، والتى أقيمت يوم 30 مارس الماضى، بالتعادل السلبى بين القطبين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.