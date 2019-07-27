من الكنترول.. النتيجة الأكثر تكراراً فى مواجهات الأهلى والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الأحد فى المشهد الختامى لموسم 2018- 2019 والذى حسمه المارد الأحمر لصالحه بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 فى اللقاء الأخير، بينما يأتى الفارس الأبيض فى المركز الثانى.
ونرصد فى التقرير التالي النتيجة الأكثر تكراراً خلال مباريات القمة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
صفر – صفر: حسمت نتيجة 21 مباراة بين القطبين.
1- صفر: حسمت نتيجة 18 مباراة بين الغريمين التقليديين.
2- صفر: حسمت نتيجة 18 مباراة بين الزمالك والأهلي.
1-1 : حسم نتيجة 17 مباراة
2-1 : تكررت فى 17 مباراة
2-2: حسمت نتيجة 9 مباريات
3- صفر:6 مباريات انتهت بهذه النتيجة.
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