شكرا لقرائتكم خبر عن من الكنترول.. النتيجة الأكثر تكراراً فى مواجهات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتضن ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء غد الأحد فى المشهد الختامى لموسم 2018- 2019 والذى حسمه المارد الأحمر لصالحه بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 فى اللقاء الأخير، بينما يأتى الفارس الأبيض فى المركز الثانى.

ونرصد فى التقرير التالي النتيجة الأكثر تكراراً خلال مباريات القمة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

صفر – صفر: حسمت نتيجة 21 مباراة بين القطبين.

1- صفر: حسمت نتيجة 18 مباراة بين الغريمين التقليديين.

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2- صفر: حسمت نتيجة 18 مباراة بين الزمالك والأهلي.

1-1 : حسم نتيجة 17 مباراة

2-1 : تكررت فى 17 مباراة

2-2: حسمت نتيجة 9 مباريات

3- صفر:6 مباريات انتهت بهذه النتيجة.