قبل القمة 118.. ماذا يفعل الأهلى والزمالك بالجولة الأخيرة فى 16 مباراة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع الأهلى والزمالك فى ختام منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الجارى 2018 -2019 والمقرر له الثامنة مساء غد الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.
الفريقان سبق والتقيا 16 مرة فى الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام على مدار تاريخ القمة، الأهلي فاز في 4 مباريات والزمالك نجح فى الانتصار بـ3 مواجهات، بينما حسم التعادل على 9 مباريات أخرى.
نتائج لقاءات القمة التى أقيمت فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدور العام على مدار تاريخها:
موسم 1949-1950..انتهت المواجهة بالتعادل السلبى
موسم 1950-1951..انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/0
موسم 1952-1953…انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 2/2
موسم 1959- 1960…فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف
موسم 1960-1961..حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3/1
موسم 1961-1962…فاز الأهلي بنتيجة 3/0
موسم 1980-1981..حسم التعادل السلبي لنتيجة اللقاء
موسم 1982-1983..انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي 1-1
موسم 1983-1984… انتهاء المباراة بالتعادل الايجابى 1-1
موسم 1984-1985..فوز الزمالك بنتيجة 2/1
موسم 1985-1986..انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1
موسم 1986-1987..فوز الأهلي بنتيجة 2/1
موسم 1994-1995..التعادل الايجابي بنتيجة 1/1
موسم 1999-2000..التعادل السلبي 0/0
موسم 2015-2016.. التعادل السلبي 0/0
موسم 2016- 2017 ..الأهلى يفوز 2/0
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