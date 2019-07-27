شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو: لن أرحل عن الأهلى.. ومكمل مشوار البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، موقفه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتباط اسمه بالرحيل لإفساح المجال للتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة أن القائمة الحمراء تضم 5 لاعبين أجانب فى الوقت الحالى.

وقال أزارو لليوم السابع، "لن أرحل عن الأهلى فى الصيف، إن شاء الله سأستكمل مسيرتى مع الفريق الأحمر بالموسم المقبل وحصد البطولات".

وعن الفوز ببطولة الدوري العام، أكد المهاجم المغربى أن البطولة كانت صعبة، ولكن اللاعبين والجهاز والإدارى والجماهير تكاتفوا لتحقيق البطولة الصعبة، وتعامل الجميع بمقولة "العبرة بالخواتيم"، ولعبنا كل مواجهة بشكل منفصل ولم نركز مع المنافسين.