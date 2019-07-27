منتخب شباب اليد بـ"الأحمر × أسود" أمام فرنسا فى المونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب اليد مواجهة مهمة فى السادسة مساء اليوم، السبت، أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى إسبانيا. وكشف طارق محروس، المدير الفنى للمنتخب، أن شباب اليد سيرتدون القميص الأحمر والشورت الأسود فى مباراة فرنسا الليلة. Advertisements ويحلم منتخب شباب اليد بتكرار الفوز على المنتخب الفرنسى فى هذه النسخة بعد الفوز فى ختام دور المجموعات بنتيجة 37-32، وحصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومواصلة الحلم نحو التتويج بلقب مونديال الشباب للمرة الثانية فى تاريخ الفراعنة بعد نسخة 1993 التى أقيمت بالقاهرة. ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق نتائج مذهلة بالنسخة الحالية للمونديال، وأصبح شباب الفراعنة أول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، وحقق المنتخب المصرى الفوز فى الدور التمهيدى على أستراليا بنتيجة ( 44- 17) ونيجيريا (47- 30)، واكتسح العملاق السويدى بنتيجة (32-22)، ثم كوريا الجنوبية بنتيجة ( 38- 36 ) وحقق فوزا تاريخيا على فرنسا بنتيجة (37 - 32)، وفى دور الـ16 تغلب على صربيا ( 30 - 29)، قبل ان يخطف النرويج فى دور الثمانية بنتيجة ( 29-27 ).

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