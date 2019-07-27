شكرا لقرائتكم خبر عن وفد ثلاثى يمثل اتحاد الكرة فى حفل سحب قرعة مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل الثلاثى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، وعلاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذى، وشعبان بسطاوى مدير إدارة العلاقات العامة بالجبلاية، اتحاد الكرة فى حفل سحب قرعة مونديال 2022 وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر الكاف بالقاهرة.

وكانت اللجنة التنفيذية بـ"كاف" أعلنت عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتى ستتضمن 3 مراحل بالتصفيات، وسينتج عنها تأهل 5 منتخبات للمونديال، وأعاد نفس نظام تصفيات مونديال 2014 مرة أخرى، حيث ستكون تلك المرة الأخيرة التى يتأهل فيها 5 منتخبات، خاصة أن كأس العالم 2026 سيقام بمشاركة 48 فريقًا وستزيد مقاعد أفريقيا إلى 9 مقاعد بجانب منتخب آخر سيخوض ملحقاً.

وجاء نظام التأهل إلى كأس العالم 2022 كالتالى..

المرحلة الأولى "الدور التمهيدى"

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سيتم إعفاء المنتخبات أصحاب أول 26 مركزًا فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدى، وسيشارك فيها 28 منتخبًا الأقل فى التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها 14 فريقًا.

المرحلة الثانية "المجموعات"

سينضم 14 منتخبًا المتأهلين من الدور التمهيدى إلى 26 منتخبًا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من 40 فريقًا، وسيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات، من خلال 4 مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.

المرحلة الثالثة "المواجهات المباشرة"

سيتم إجراء قرعة بناءً على تقسيم المنتخبات إلى مستويين وإفراز 5 مواجهات مباشرة بنظام الذهاب والإياب بين كل المنتخبات المتأهلة ويتأهل الـ5 الفائزين منها إلى كأس العالم مباشرة.