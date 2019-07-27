شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 نجوم فى بيراميدز ممنوعون من الانتقال للقطبين فى الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل ناديا الأهلى والزمالك فى مفاوضات مع بيراميدز لضم بعض لاعبيه خلال الميركاتو الصيفى الجارى لتدعيم صفوفهما، خاصة أن هناك اتجاها ومرونة لدى إدارة بيراميدز لبيع لاعبين بعينهم خلال الفترة المقبلة.

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ورغم مرونة بيراميدز فى ملف بيع اللاعبين للأهلى والزمالك، إلا أن القطبين يسعيان لضم أكثر من لاعب لتدخل إدارة القطبين فى مفاوضات مع أكثر من نصف دستة لاعبين فى بيراميدز، الأمر الذى دفع إدارته لتحديد بعض اللاعبين الممنوعين من الرحيل فى الصيف، نظراً لكونهم يمثلون القوام الأساسى للفريق فى الموسم الجديد.