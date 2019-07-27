شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل شباب اليد أمام فرنسا فى آخر مواجهة قبل نصف نهائى المونديال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب اليد مواجهة مهمة، فى السادسة مساء اليوم السبت، أمام فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم المقام بإسبانيا، والتقى فراعنة اليد مع فرنسا فى ختام الدور الأول بهذه النسخة وحقق الفوز بفارق 5 أهداف بنتيجة 37 / 32 لينجح فى التأهل إلى دور الـ 16 كأول مجموعته .

وحقق منتخب شباب اليد نتائج مذهلة فى هذه النسخة، بدأت بالفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17، ثم نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس الماضى، ويفوز على السويد 32 /22 وكوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرا يحقق مفاجأة بالفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32، وتخطى عقبة صربيا فى دور الـ 16 بنتيجة 30 / 29 ومن بعدها الفوز على النرويج بنتيجة 29 / 27 فى لقاء ربع النهائى، قبل مواجهة فرنسا فى نصف النهائى.