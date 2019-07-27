تقرير.. تأثير اللوائح الجديدة على الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قواعد القيد الخاصة بموسم 2019-2020، والتي شهدت على وضع مجموعة من القواعد التي يمكن من خلالها تشكيل صفوف كل فريق خلال الموسم المقبل.

الزمالك يقود موسم انتقالات صيفية مبكرًا بدخوله في العديد من الصفقات بالإضافة إلى إعلان تعاقده مع لاعبين آخرين.

ونختصر أهم القواعد فيما يلي:

- تحديد القائمة بـ30 لاعبًا.

- إلغاء مسابقة 1997 و1998 الخاصة بالفريق الأولمبي.

- السماح بإعارة 5 لاعبين إضافة إلى 3 لاعبين في السن الأولمبي ولاعبين اثنين أجانب.

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ووفقًا للقواعد الجديدة، يمكن أن نرصد بعض النقاط كما يلي:

قائمة الزمالك الحالية تضم لاعبين مواليد 1997 وهما المدافع محمد عبد السلام والمهاجم مصطفى محمد، بالإضافة إلى لاعبين مواليد 1998 هما عمر صلاح، حارس المرمى و محمد أحمد يوسف " كماشتو" وخامس مواليد 1999 وهو سيف فاروق جعفر.

مع عودة المعارين قائمة الزمالك الحالية تضم 37 لاعبًا أصبحت 39 بإعلان مسؤوليه تعاقدهم مع إسلام جابر، لاعب الداخلية ومحمد صبحي، حارس مرمى بتروجت مواليد 1999 ورحيل حميد أحداد لنادي الرجاء المغربي، بخلاف الصفقات التي دخل في مفاوضات لضمها.

وهنا على الزمالك حتى الآن التخلي عن 9 لاعبين وكلما تعاقد مع لاعب عليه التخلي عن أخر مُقيد بالقائمة.

الزمالك أيضًا يمتلك بقائمته الحالية 6 لاعبين أجانب بعد رحيل أخداد وهم: التونسيان حمدي النقاز وفرجاني ساسي، النيجيري معروف يوسف، المغربيان أشر بن شرقي وخالد بو طيب والكونغولي كابونجو كاسونجو.

الزمالك عليه أيضًا التخلي عن لاعبين على الأقل إذا لم يستقدم أي لاعب أجنبي أخر ويكون الاستغناء وفقًا للوائح الجديدة عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.