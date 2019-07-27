طاقم مجري لإدارة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت و بولاش بوزاش ( مساعدين ) و أدام فوركش ( حكم رابع ).

وكانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

ويدخل نادي الأهلي المباراة وهو بطلاً للبطولة بعد فوزه على نظيره المقاولون العرب في الجولة الماضية ـ قبل الأخيرة ـ .