والد نجم منتخب مصر النني يكشف تفاصيل قصة جثة مجهولة بمنزل ابنه

كشف ناصر النني، والد اللاعب الدولي المصري محمد النني المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، تفاصيل قصة العثور على جثة مجهولة في منزل نجله.
وقال ناصر النني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه “الحكاية”، الذي بث مساء أمس الجمعة عبر فضائية “MBC مصر”، إن الجثة التي عثر عليها تعود للص متخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية، موضحا أن اللص لقى حتفه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.
وأضاف والد اللاعب الدولي المصري: “اكتشفت الجثة عندما توجهت لتنظيف المنزل، الذي خصصته العائلة كمقر لجمعة خيرية، واتصلت فورا بالشرطة التي تعرفت على هوية اللص”، موضحا: “محمد عرف بالواقعة من خلالي”.
وكلفت إدارة البحث الجنائي المصري بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.
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