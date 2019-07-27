مليون جنيه إسترليني أسبوعياً تذكرة رحيل بيل

باتت الصين الوجهة المتوقعة للنجم الويلزي غاريث بيل، مع تأكيد تقارير صحافية إسبانية وإنجليزية أن اللاعب غير المرغوب به في ريال مدريد الإسباني، اقترب من الانتقال الى أحد أندية الدوري الصيني لكرة القدم، وأن هذه الصفقة ستدر عليه عائدات مالية مغرية قد تبلغ مليون جنيه إسترليني (نحو 1,24 مليون دولار) أسبوعياً.

وشكل المهاجم عنواناً أساسياً لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تأكيد الفرنسي زين الدين زيدان العائد إلى الإدارة الفنية للنادي “الملكي” منتصف الموسم المنصرم، أن الويلزي (30 عاماً)، لا يشكل جزءاً من خططه لإعادة بناء الفريق بعد الموسم المخيب الذي عرفه محلياً وقارياً.

ولا يخفى أن علاقة زيدان بمهاجمه لم تكن على أفضل ما يرام خلال العهد الأول للفرنسي كمدرب لريال بين مطلع 2016 ونهاية موسم 2017-2018، وسط تقارير عن أنه كان يفضّل النجم البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، على الويلزي الذي أمضى فترات طويلة على مقاعد البدلاء، وساءت علاقته حتى مع المشجعين.

وسارع بيل بعد التتويج باللقب الثالث توالياً لريال في دوري أبطال أوروبا العام الماضي، للتلميح إلى إمكانية رحيله عن النادي وربما العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تبدل المعطيات في القلعة البيضاء، من إعلان زيدان رحيله المفاجئ في ختام موسم 2018-2019، وانتقال رونالدو بعد أسابيع إلى يوفنتوس الإيطالي، أبقياه في مكانه، قبل أن يتجدد الحديث عن الرحيل مع عودة زيدان في وقت سابق من العام الحالي.