وزير الرياضة يهنئ اتحاد السباحة بفوز فريدة عثمان ببرونزية بطولة العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد حصول بطلة السباحة المصرية فريدة عثمان على الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة بزمن ٢٥:٤٧ ثانية فى بطولة العالم للألعاب المائية المقامة فى الفترة من 2 ل28 يوليو الجارى في كوريا الجنوبية . للألعاب المائية المقامة فى الفترة من 2 ل28 يوليو الجارى في كوريا الجنوبية . أكد وزير الرياضة أن التقدم الذى حققته بطلة مصر يعد إنجازا تاريخيا لمصر مشيرا إلى أن وزارة الرياضة تساند جميع الاتحادات وزارة الرياضة تساند جميع الاتحادات الرياضية بتقديم كامل الدعم لها وتوفير متطلبات الإعداد لهؤلاء الأبطال . أشاد وزير الرياضة بالمستوى الفنى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية فريدة عثمان خلال المنافسات لافتا الى متابعته المستمرة للنتائج خلال فترة البطولة، متمنيا لها مواصلة إنجازاتها وتشريف مصر فى المحافل الدولية .

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