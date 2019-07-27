ننشر أسماء طاقم حكام قمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدًا في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت و بولاش بوزاش (مساعدين) و آدام فوركش (حكم رابع).

كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد. الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو (حكم ساحة) ويعاونه كل من اشتيفان أولبرت و بولاش بوزاش (مساعدين) و آدام فوركش (حكم رابع).كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

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