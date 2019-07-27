رسميًا.. وولفرهامبتون يضم مدافع ريال مدريد

نجح فريق وولفرهامبتون الإنجليزي في التعاقد مع مدافع ريال مدريد الإسباني خيسوس فاييخو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ورحب فريق وولفرهامبتون بلاعبهم الجديد من خلال صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت "نقدم أول صفقاتنا الصيفية، مرحبًا بك فاييخو". صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلقت "نقدم أول صفقاتنا الصيفية، مرحبًا بك فاييخو". ويعد فاييخو هو واحدًا من اللاعبين الذين يؤمن مدرب "الولفز" نونو سانتو بقدرته، وأنه يتمتع بقدرات متميزة، حيث حرص على ضم المدافع الإسباني للشاب. مدرب "الولفز" نونو سانتو بقدرته، وأنه يتمتع بقدرات متميزة، حيث حرص على ضم المدافع الإسباني للشاب. وتعد هذه هي الإعارة الثالثة للاعب خلال مسيرته، بعد ريال سرقسطة واَينتراخت فرانكفورت. وشارك صاحب الـ 22 عامًا مع الملكي الموسم الماضي في 7 مباريات فقط.

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