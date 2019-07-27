كواليس فوز فريدة عثمان ببرونزية العالم رغم تعرضها لوعكة صحية

فازت السباحة العالمية فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر الوطني للسباحة القصيرة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة آنسات، وذلك في بطولة العالم التي تستضيفها كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من تعرض فريدة عثمان للإصابة بدور مرضي اصابها بالقيء وضيق تنفس شديدة، ولكن الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد الدسوقي ومعه أحمد ناجى المدرب العام، وأمير عبدالجواد آمين صندوق الاتحاد ورئيس البعثة، والمهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المتواجد مع البعثة، قاموا بمجهودات كبيرة لتهيئة اللاعبة نفسيا وعلاجها

من الإصابة، واتخاذ قرارا سليما من رئيس البعثة بعدم مشاركتها في نهائي سباق 50 متر حرة، كان له الأثر الكبير في الفوز بالميدالية التي حققتها بزمن قدره 25 .47 ثانية. وكان لياسر على المدير الإداري للبعثة دور كبير في تحسن الحالة الصحية للاعبة التي تغلبت على آلامها وأوجاعها في سبيل رفع العلم المصري على الحمام الأوليمبي بكوريا الجنوبية. وكانت اللاعبة قد أصيبت صباح اليوم السبت بدور مرضي وتوجه المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى المستشفي الخاصة بالبطولة باللاعبة فور شعورها بالإصابة، وسمح رئيس البعثة بحضور أسرتها إلي القرية لمرافقتها، وقام رئيس البعثة بالاعتذار عن سباق ال ٥٠ متر حرة الذي كان مقرر إقامته في الصباح الباكر حتى يتم استمرار الراحة حتى نهائي سباق أل ٥٠ متر فراشة والذي حققت فيه الملكة فريدة الميدالية البرونزية. وحققت فريدة إنجازا للرياضة المصرية بصفة عامة وإنجازا شخصيا بعد تتويجها بثاني ميدالية لمصر في بطولات العالم للسباحة، حيث كانت فريدة أول سباحة مصرية تتوج بميدالية في بطولات العالم بعدما توجت ببرونزية بطولة العهالم بالمجر عام 2017.