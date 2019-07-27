شاهد.. نور الشربيني تهنئ فريدة عثمان بتتويجها ببرونزية كأس العالم للسباحة

حرصت نور الشربيني لاعبة الإسكواش على تهنئة فريدة عثمان بتتويجها ببرونزية بطولة العالم للسباحة. ونشرت الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قائلة: "مبرووك لفريدة عثمان التتويج ببرونزية منافسات ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم للسباحة وبالتوفيق في أولمبياد طوكيو إن شاء الله". التتويج ببرونزية منافسات ٥٠ متر فراشة في بطولة العالم للسباحة وبالتوفيق في أولمبياد طوكيو إن شاء الله". وكانت بطلة مصر قد انسحبت من نهائي 50 متر حرة بعدما تعرضت لوعكة صحية، قبل انطلاق منافسات اليوم، وتلقت العلاج وحصلت على راحة قبل المشاركة في سباق 50 متر فراشة لتحقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا للرياضة المصرية.

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