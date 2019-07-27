محمد إبراهيم كيشو يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوليج كارفيف للمصارعة

تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى منافسات دور نصف نهائي بطول اوليج كارفيف Oleg Karavaev للمصارعة والمقامة حاليا في بيلاروسيا.
وتأهل كيشو إلى نصف النهائي بعدما اكتسح بطل أوزباكستان بنتيجة 9/0 في 40 ثانية، في مباراة ربع النهائي، والتي تأهل إليهاباكتساح بطل روسيا ايضا بنتيجة 8/0.
تعتبر بطولة Oleg Karavaev للمصارعة إحدى جولات التصنيف العالمي المهمة قبل انطلاق بطولة العالم. وتأتي مشاركة منتخب مصر للمصارعة الرومانية في بطولة اوليج كارفيف ضمن خطة الإعداد لدورةالألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
تشارك مصر فى البطولة ببعثة تضم 6 لاعبين وهم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع.
خاض المنتخب معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي بداية الشهر الجاري استعدادا للبطولة، بعدما تخلف عن السفر مع منتخبي الحرة والنسائية إلى إسبانيا للمشاركة في الجائزة الكبرى بسبب التأشيرات.
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