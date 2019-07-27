شاهد .. لحظة فوز فريدة عثمان بالميدالية البرونزية 50 متر فراشة

توجت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة برونزية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم المقامة بكوريا.
حققت فريدة، برونزية بطولة العالم للعام الثاني على التوالي، في سباق 50 مترفراشة بزمن ٢٥:٤٧ ثانية.
شاهد فيديو لحظة فوز فريدة عثمان بالميدالية البرونزية 50 متر فراشة
وكانت بطلة مصر قد انسحبت من نهائي 50 متر حرة، بسبب تعرضها لوعكة صحية، قبل انطلاق منافسات اليوم، وتلقت العلاج وحصلت على راحة قبل المشاركة في سباق 50 مترفراشة لتحقق إنجازًا تاريخيًّا جديدًا للرياضة المصرية.
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