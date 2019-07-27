كشف صالح الشامي، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، عن سبب تقديم استقالته من جهاز الدراويش. قال الشامي إن السبب يعود إلى ضغط عمله الخاص كطبيب عظام، وكثرة العمليات التي يجريها وكثرة السفر والتنقلات بجانب عمله داخل قلعة الدراويش. عمله داخل قلعة الدراويش. أضاف أنه لم يستطع الجمع بين عمله الخاص وعمله داخل الإسماعيلي، مشيرًا أنه تحت أمر النادي في أي وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الإسماعيلي يكشف أسباب استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.