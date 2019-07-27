الإخفاق يلاحق منتخب السلة بعد سقوط فراعنة القدم

أخفق المنتخب الأول لكرة السلة ببطولة الأفروكان من دور المجموعات في البطولة التي كانت تستضيفها دولة مالي، عقب الخسارة المهينة من تونس وتشاد.

وذكرت بعض المصادر إن لاعبي المنتخب تمردوا على الانضمام لصفوف الفريق على الرغم من حالة تتويجهم بالبطولة سوف يحصلون علي مكافآت مالية عالية تقارب مكافآت كرة القدم في ظل تواجد عصام عبدالحميد المديرًا فنيًا.

وينشغل المسئولين في انتخابات الاتحادات والجلوس على المقاعد وتحقيق المصالح الخاصة، وينسون المصلحة العامة للمنتخب وتمثيل المنتخب أمام دول العالم.

ويعد ما حدث في السلة مشابه لما يمر به منتخب مصر لكرة القدم مؤخرًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر وخرج منها الفراعنة بشكل مهين من دور الـ16 عقب

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الخسارة من جنوب أفريقيا، وكان مجلس الجبلاية السبب في الإخفاق لأنهم لم يحسنوا في اختيار مدير فني ذو خبرات عالية لقيادة الفريق، وكان اللاعبون هم من يتحكمون في المنتخب، وأثناء واقعة عمرو وردة جميع لاعبي المنتخب اتحدوا ضد الجبلاية والجهاز الفني لعودة اللاعب مرة أخرى وكان النصيب الأكبر لهم ولم يقدر أحد للوقوف أمامهم.

وعلى ناحية أخري، يوجد لاعبين في الألعاب الفردية أمثال محمد إيهاب وسارة سمير في رفع الأثقال وآية مدني في الخماسي الحديث وفريدة عثمان في السباحة يقدمون دائما إنجازات ولم يحصلوا علي الدعم الكامل من قبل

اتحادتهم والوزارة ولكن كل هدفهم هو رفع اسم مصر أمام دول العالم.

ويصرخ جميع اللاعبين أصحاب الإنجازات من عدم صرف المكافآت والماديات فى حين كرة القدم تصرف الملايين ويليها اليد والطائرة والسلة.

وقال الرباع المصري محمد إيهاب بطل رفع الأثقال إن الجميع يهتم بكرة القدم ولا أحد ينظر للألعاب الفردية مشيرا أن كرة القدم هي الأكثر شعبية بالعالم لذلك تحظي بكل الإمكانيات والاهتمامات وتعامل معاملة خاصة، وعلى الرغم من ذلك ودع المنتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية علي أرضه من دور ال16 مقارنة بباقي الألعاب "الفردية" التي تحقق الكثير من الإنجازات الكبيرة ولم تحظَ بنسبة من حظوظ كرة القدم. وقال إن مكافآت ألعاب الفرد لم يطرأ عليها أي تغير منذ الدورة الأولمبية بأثينا عام 2004، فقيمة الميدالية الذهبية تبلغ 950 ألف جنيه بعد خصم قيمة الضرائب، وبالمثل الميدالية الفضية 700 ألف جنيه، والبرونزية 450 ألف جنيه.