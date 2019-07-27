رياضة | طاقم مجري لإدارة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم مجري لإدارة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار الأحد المقبل في الثامنة مساءًًا لاستاد برح العرب بالأسكندرية لمتابعة لقاء القمة رقم 118 بين الزمالك والأهلي في ختام مباريات الدوري لهذا الموسم.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها غدا في ختام مسابقة الدوري الممتاز إلى طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو ( حكم ساحة ) ويعاونه كل من اشتيفان اولبرت و بولاش بوزاش ( مساعدين ) و ادام فوركش ( حكم رابع ).

كانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.