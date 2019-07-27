وفاة الملاكم الأرجنتيني هوغو سانتيلان بعد إصابته في مباراة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي الملاكم الأرجنتين هوغو سانتيلان، البالغ من العمر 23 عاما بعد خمسة أيام من سقوطه في مباراة.
المجلس العالمي للملاكمة، أكد أن هوجو سانتيلان توفي متأثرا بجروح في الرأس بعد مباراة في الوزن الخفيف ضد الأوروغواني إدواردو أبريو، في سان نيكولاس، وهي مدينة تبعد 240 كم إلى الشمال من العاصمة بوينس آيرس.
سانتيلان سقط عندما كانت النتيجة على وشك الإعلان وخضع لعملية جراحية بعد المباراة ولكن لم يستعد وعيه مطلقا.
الملاكم هوغو سانتيلان كان قد بدأ الملاكمة عام 2015 وحقق 19 فوزا و6 هزائم وتعادلين.
يشار إلى أن الملاكم الروسي مكسيم داداشيف، البالغ من العمرم 28 عاما، كان قد توفي أيضا في ظروف مشابهة، يوم الثلاثاء، بعد أربعة أيام من تعرضه لإصابة في الدماغ في مباراة في الوزن الخفيف مع سوبريل ماتياس في ولاية ماريلاند.
كما أعلن الاتحاد الروسي للملاكمة، عن وفاة الملاكم أرتيوم إغناتييف، عن عمر ناهز 36 عاما، عقب عودته من معسكر تدريبي في مدينة مولوغا الروسية.
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