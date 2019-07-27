يورجن كلوب يمنع لاعبي ليفربول من الخوض في «الحديث المحرم»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اتخذ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قرارا صارما، يهدف إلى زيادة تركيز لاعبيه على تحقيق مزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل.

صحيفة “ميرور” البريطانية، ذكرت أن المدرب الألماني منع اللاعبين بشكل تام من الحديث عن فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا الذي تحقق الموسم الماضي، داخل غرف تبديل الملابس.

ليفربول كان قد استعاد اللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ عام 2005 عندما تخطى توتنهام هوتسبير في نهائي مثير بهدفين نظيفين، ليعوض خسارة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

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الصحيفة اضافت أن كلوب يريد أن يضع لاعبوه الإنجاز السابق خلف ظهورهم، والسعي خلف إنجاز جديد في الموسم المقبل، حيث يحاول ليفربول الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 3 عقود دون جدوى.

كلوب قال في تصريحات صحفية عقب التعادل 2-2 مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في مباراة تحضيرية بالولايات المتحدة: بعد هذه الرحلة لا يجب أن يتحدث أحد عن لقب دوري أبطال أوروبا.. نحن لا نحمل الكأس معنا، الآن نبدأ مرحلة جديدة.

وأضاف سأكون سعيدا إذا بدأنا الموسم المقبل بنفس مستوى الموسم الفائت، هذا لن يكون سيئا لدينا وقت للتطوير، والمحافظة على الأداء المرتفع أكثر أهمية.